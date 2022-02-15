غنيم يبحث مع البنك الدولي دعم وتنفيذ مشاريع حيوية لقطاع المياه

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار ومدير البرامج دينيس جوردي، اليوم الثلاثاء، جملة من القضايا المتعلقة بدعم وتنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية لقطاع المياه، والتطورات في تنفيذ المشاريع.وأكد غنيم خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، أهمية البنك الدولي كشريك استراتيجي في تنفيذ مشاريع مهمة تسهم في تحسين الوضع المائي.كما رحب بمدير برامج البنك الجديد في فلسطين دينيس جوردي، متمنيًا له تحقيق النجاح في مهامه.من جانبه، أثنى شانكار على الدور القيادي الذي تقوم به سلطة المياه لتطوير قطاع المياه، "وهو ما نشهده اليوم من خلال العديد من المشاريع المهمة التي باتت واقعًا على الأرض ويستفيد منها المواطنون".