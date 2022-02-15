مسؤول سياسي إسرائيلي: بينت يخشى أن تؤدي التوترات بالشيخ جراح لتصعيد بالقطاع





واندلعت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين المقدسيين من جهة، وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، أدت إلى إصابة العشرات بجراح مختلفة.





وجاءت هذه المواجهات على خلفية إعادة عضو (كنيست) المتطرف، إيتمار بن غفير، مكتب له في حي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة.



رام الله - دنيا الوطننقل موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله: إن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، يخشى أن تؤدي التوترات في الأيام الأخيرة في الشيخ جراح بالقدس، إلى تصعيد في قطاع غزة.وأضاف المسؤول في إفادة للصحفيين في البحرين، أن بينت يعتقد أنه يجب فعل كل شيء لمنع التصعيد مع غزة، مشيراً إلى أنه "بحسبه لا مفر من الخروج والقتال في بعض الأحيان، لكن هذا لا يجب أن يحدث نتيجة استفزازات سياسية من قبل البعض".