شؤون فلسطينية

اشتية يعلق على استشهاد الشاب نهاد البرغوثي برصاص الاحتلال

اشتية يعلق على استشهاد الشاب نهاد البرغوثي برصاص الاحتلال
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن عمليات القتل والممارسات الإسرائيلية اليومية "إرهاب منظم"، مطالبًا بوقف هذا الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على استشهاد الشاب نهاد البرغوثي، من بلدة كفر عين، برصاص جنود الاحتلال خلال المواجهات التي جرت في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وتقدم رئيس الوزراء من والدي الشهيد وأسرته وأهالي بلدته بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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