فلاديمير بوتين: لا نريد حرباً في أوروبا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو لا تريد حرباً في أوروبا، لكنه وصف الوضع في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا بأنه "إبادة جماعية"، ودعا إلى حل الصراع هناك من خلال تحقيق السلام في مينسك.وتساءل بوتين خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل نريد حرباً أم لا؟ بالتأكيد لا.. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية"، فيما أشار إلى أن "الردود الأميركية لا تستجيب للقلق الروسي".وأضاف بوتين أنه بحث مع شولتس، الضمانات الأمنية وعدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقاً، لافتاً إلى أن "البند العاشر من حلف الناتو لا يشترط ضرورة ضم أعضاء جدد له"، كما أبدى استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب حول القضايا الخلافية، لكنها لن تقبل "تجزئة مبدأ الأمن"، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).وفي المقابل، اعتبر شولتس أن إعلان انسحاب قوات روسية من على الحدود الأوكرانية يشكل "إشارة جيدة".وقال: "كوننا نسمع الآن أنه تم سحب بعض القوات هو في أي حال إشارة جيدة.. نأمل أن يكون هناك المزيد"، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب نزاع "أبعد من أن تكون قد استنفدت".