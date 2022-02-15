شؤون فلسطينية

لماذا استدعت وزارة الخارجية السفير الهنغاري المعتمد لدى دولة فلسطين؟

لماذا استدعت وزارة الخارجية السفير الهنغاري المعتمد لدى دولة فلسطين؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استدعت وكيل وزارة الخارجية، أمل جادو شكعة، السفير الهنغاري المعتمد لدى دولة فلسطين، تشابا رادا.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وذلك على خلفية توقيع اتفاق شراكة وتفعيل اتفاق توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي غير القانوني Samaria" Regional Council".

ووصفت "الخارجية" هذا الاتفاق، بـ "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 حول الاستيطان، والذي يتنافى مع مواقف وسياسات الاتحاد الأوروبي".

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الاتفاقات تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للمضي قدما في عدوانها على شعبنا واضطهادها لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في تقرير مصيره، بدل أن تضغط هنغاريا على القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، لوقف عدوانها على شعبنا، ولإنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا الفلسطينية، كما يتجاهل هذا الاتفاق معاناة شعبنا القابع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي يتم تكريسه عبر سياسة الضم والتهويد والتهجير القسري لإحلال المستوطنين في الأرض الفلسطينية.

ودعت الوزارة الحكومة الهنغارية للضغط على بلدية مدينة Haviz، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل إلغاء الاتفاق امتثالا للقانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، وللشرعية الدولية، وضرورة الالتزام بموقف الاتحاد الأوروبي الموحد المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعيد اقتحام حي الشيخ جراح وتعتدي على الأهالي والمتضامنين

قوات الاحتلال تعيد اقتحام حي الشيخ جراح وتعتدي على الأهالي والمتضامنين

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

حماس تعقب على جرائم الاحتلال المتسارعة في الضفة والقدس

حماس تعقب على جرائم الاحتلال المتسارعة في الضفة والقدس

خمسة فصائل فلسطينية تستهجن قيود &#34;الحكم المحلي&#34; بشأن براءات الذمة للمرشحين للانتخابات المحلية

خمسة فصائل فلسطينية تستهجن قيود "الحكم المحلي" بشأن براءات الذمة للمرشحين للانتخابات المحلية

وزير الاقتصاد: الحكومة لم ولن تفرض ضرائب جديدة

وزير الاقتصاد: الحكومة لم ولن تفرض ضرائب جديدة

اشتية: الخبرات الفلسطينية مستعدة للمساهمة بنهضة ليبيا بمختلف المجالات

اشتية: الخبرات الفلسطينية مستعدة للمساهمة بنهضة ليبيا بمختلف المجالات

الخارجية: مواقف اسرائيلية مخادعة لإخفاء جريمة التطهير العرقي بالشيخ جراح

الخارجية: مواقف اسرائيلية مخادعة لإخفاء جريمة التطهير العرقي بالشيخ جراح

&#34;الحركة العالمية&#34;: الطفل محمد أبو صلاح قُتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة تقدر بـ 250 مترا

"الحركة العالمية": الطفل محمد أبو صلاح قُتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة تقدر بـ 250 مترا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

حماس تعقب على جرائم الاحتلال المتسارعة في الضفة والقدس

حماس تعقب على جرائم الاحتلال المتسارعة في الضفة والقدس

الخارجية: مواقف اسرائيلية مخادعة لإخفاء جريمة التطهير العرقي بالشيخ جراح

الخارجية: مواقف اسرائيلية مخادعة لإخفاء جريمة التطهير العرقي بالشيخ جراح

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

وزير داخلية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود

وزير داخلية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

منوعات

روان بن حسين:&#34; الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس&#34;

روان بن حسين:" الرجالة مش الشغالة بتاعتك..والفلوس تتزوج فلوس"

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

شريفة ماهر: &#34;دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف&#34;

شريفة ماهر: "دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف"

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

عربي

مصر تكتشف حقل نفط بمخزون 100مليون برميل

مصر تكتشف حقل نفط بمخزون 100مليون برميل

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه