حماس تعقب على جرائم الاحتلال المتسارعة في الضفة والقدس





وأكدت الدائرة، أن جرائم الاحتلال المتسارعة في الضفة الغربية والقدس، والتي كان آخرها استشهاد الشاب نهاد البرغوثي في رام الله؛ محاولة إسرائيلية فاشلة لكسر إرادة الجماهير، التي تتسارع خطاها نحو مواجهة فاصلة تطارد الاحتلال ومستوطنيه في كل شبر محتل من فلسطين.



وقالت: "إن التصعيد الصهيوني الكبير قتلا وهدما واعتقالا لا يحمل إلا دلالة جوهرية واحدة؛ وهي أن المقاومة السبيل الأقصر لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وقد آن الأوان لتجريم سياسة التنسيق الأمني، المشاركة في قتل الفلسطينيين، وهدم بيوتهم، أو الاستيلاء عليها وتشريد أهلها".



وأضافت الدائرة: "إننا لنترقب لحظة قريبة ينتظم فيها الغضب الجماهيري المتصاعد في الضفة والقدس في كتلة لهب واحدة، تشتعل في جسد هذا الاحتلال العنصري المجرم، حتى تتوقف جرائمه، ويرحل عن أرضنا".

رام الله - دنيا الوطنعقبت دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الضفة الغربية، على استشهاد الشاب نهاد البرغوثي برصاص الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة رام الله.