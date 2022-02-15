خمسة فصائل فلسطينية تستهجن قيود "الحكم المحلي" بشأن براءات الذمة للمرشحين للانتخابات المحلية





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة العربية الفلسطينية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني - فدا في محافظة طولكرم، نعبر عن استهجاننا الشديد إزاء الإجراءات والقيود التي تضعها وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بمنح براءات الذمة للمرشحين لخوض الانتخابات.



وشددت القوى الموقعة على البيان على ضرورة ان تتحمل وزارة الحكم المحلي لمسؤولياتها المباشرة بتخفيف هذه الإجراءات بحيث يكون المرشح مسؤولاً عن نفسه فقط دون تحميله مسؤوليات أخرى ووقف كافة التعقيدات التي لا معنى لها ، حيث ان هذه الإجراءات تحد من حرية المشاركة والترشح ، هذا ، واشارت القوى ان امعان بلدية طولكرم بالتشدد في التطبيق المخالف للقانون وبطريقة تتنافى وقانون الانتخابات يعيق الكثير ممن لديهم رغبة في المشاركة بهذه الانتخابات.



وطالبت القوى وزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية بضرورة الزام بلدية طولكرم بتسهيل اجراءات منح براءات الذمة للمتقدمين للمشاركة في الانتخابات وفقاً للقانون وبعيداً عن المعايير المختلة التي تمارس من قبل البلدية .







جبهة النضال الشعبي الفلسطيني



حزب الشعب الفلسطيني



الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين



الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا



الجبهة العربية الفلسطينية







رام الله - دنيا الوطنأصدرت خمسة فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بياناً في ظل الاستعدادات لخوض المرحلة الثانية للانتخابات المحلية.