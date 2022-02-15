نفتالي بينت من البحرين: هدف زيارتنا "جعل هذا السلام سلامًا يجمع بين الناس"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الثلاثاء، إن هدف زيارته للبحرين، "جعل هذا السلام سلاماً يجمع بين الناس دون السلام المنحصر على مستوى الحكومات، بل جعله أمرًا ذا مضمون بدلاً من شيء رمزي".
وأضاف في لقائه مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ورئيس وزراء البحرين: "نحس بحفاوة الاستقبال من قبل أبناء شعبكم ومن جانبكم شخصيًا. إنني أرى هنا فرصة كبيرة للغاية. فهذه أولى الزيارات الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين".
وتابع: "إنني قادم من إسرائيل بروح النوايا الحسنة، والتعاون، والوقوف المشترك في وجه التحديات المشتركة".
وشدد على أن إسرائيل "معنية بصب مضمون وطاقة ونشاط في العلاقات في مجالات الاقتصاد، والسياحة، والهندسة المعمارية لهذه المنطقة".
وتابع: "لقد بحثنا الفرص، في الأماكن حيث يمكن تعزيز الجسر الذي يربط بيننا، وأحب حقًا اسم "اتفاقيات ابراهيم"، وفق زعمه.
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