نفتالي بينت من البحرين: هدف زيارتنا "جعل هذا السلام سلامًا يجمع بين الناس"

وتابع: "إنني قادم من إسرائيل بروح النوايا الحسنة، والتعاون، والوقوف المشترك في وجه التحديات المشتركة".

وشدد على أن إسرائيل "معنية بصب مضمون وطاقة ونشاط في العلاقات في مجالات الاقتصاد، والسياحة، والهندسة المعمارية لهذه المنطقة".



