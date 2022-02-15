وزير الاقتصاد: الحكومة لم ولن تفرض ضرائب جديدة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني، خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء، "إن الحكومة الفلسطينية لم ولن تفرض أية ضرائب جديدة، وتبذل جهودا كبيرة للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية التي انعكست سلباً على مختلف اقتصاديات البلدان".واستعرض العسيلي خلال لقائه أعضاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في مقر الوزارة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشرين الثاني الماضي لمواجهة الارتفاع العالمي على الأسعار والحد من تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني. وأكد على وفرة السلع والمواد الاساسية في السوق، والتي تلبي احتياج المواطنين، كما ان طواقم الادارة العامة لحماية المستهلك في متابعة مستمرة لضبط وتنظيم السوق.واشار الوزير إلى إحالة 36 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار خلال الشهر الجاري، مشدداً على ان الطواقم وبالتعاون مع الشركاء بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار.من ناحية أخرى وافق المجلس على إدراج شركتين ضمن دليل مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها شركات تنشط داخل المستوطنات الإسرائيلية.كما اطلع المجلس، على خطة عمل الوزارة لإحياء فعاليات يوم المستهلك الذي يصادف 15 آذار من كل عام، والتي تهدف الى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية، وأهمية ان تكون منتجاتنا الوطنية الخيار الأول في سلة المستهلك.