طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل









رام الله - دنيا الوطنتمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية والارتباط العسكري الفلسطيني في محافظة طولكرم من إرجاع باص يحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملاً بنفايات إطارات سيارات تالفة الى مصدرها في الداخل المحتل.وقالت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي صدر عنها اليوم أنه تم ضبط الباص بالتعاون مع الضابطة الجمركية أثناء محاولة دخوله لأراضي محافظة طولكرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق وتسليم الباص إلى الارتباط لإعادته إلى الداخل المحتل.ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين للتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات لما في ذلك من ضرورة وطنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق بيئتنا والتواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 او جهاز الشرطة البيئية.