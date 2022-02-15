شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار
رام الله - دنيا الوطن
نصبت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية على المدخل الغربي الرئيسي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط الإعلامي حمد طقاطقة بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على المدخل الرئيسي للبلدة، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من تحكم الاحتلال بأوقات فتح وإغلاق الطريق في أي وقت.

يذكر أن بلدة بيت فجار تتعرض لانتهاكات الاحتلال المتمثلة بالاعتقالات والمداهمات الليلية، كان آخرها الليلة الماضية باعتقال محمد رأفت ديرية (16 عاما)، وصقر محمد طقاطقة (16عاما).

أخبار ذات صلة

&#34;الحركة العالمية&#34;: الطفل محمد أبو صلاح قُتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة تقدر بـ 250 مترا

"الحركة العالمية": الطفل محمد أبو صلاح قُتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة تقدر بـ 250 مترا

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

وزير داخلية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود

وزير داخلية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات بقرية النبي صالح

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات بقرية النبي صالح

رمزي رباح يلتقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

رمزي رباح يلتقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنين في سلواد شرق رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين في سلواد شرق رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

رمزي رباح يلتقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

رمزي رباح يلتقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنين في سلواد شرق رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين في سلواد شرق رام الله

لجان حق العودة يتضامن مع الشيخ جراح وبلدة السيلة الحارثية بجنين

لجان حق العودة يتضامن مع الشيخ جراح وبلدة السيلة الحارثية بجنين

الأسيرة نفوذ حماد تروي تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له خلال عملية اعتقالها

الأسيرة نفوذ حماد تروي تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له خلال عملية اعتقالها

منوعات

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

شريفة ماهر: &#34;دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف&#34;

شريفة ماهر: "دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف"

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

عربي

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟

هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟