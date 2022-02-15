إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنتعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لإطلاق نار قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس.وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار من سيارة مسرعة تجاه برج عسكري لجيش الاحتلال قرب بلدة عقربا.ولفتت المصادر، إلى أن المقاومين تمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام.وتشهد الضفة المحتلة تصعيدا في عمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، عقب اغتيال المقاومين الثلاثة في مدينة نابلس يوم الثلاثاء الماضي.وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية في جنين، فجر أمس لتفجير منزل أحد منفذي علمية "حومش" البطولية التي وقعت في ديسمبر الماضي، وقُتل فيها مستوطن وجرح آخرون.وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020م.