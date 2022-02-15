شؤون فلسطينية

رمزي رباح يلتقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

رمزي رباح يلتقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
إلتقى اليوم رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مكتبه بمقر المنظمة في رام الله بالسفير الأردني محمد أبو وندي رئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، وبحث معه التطورات السياسية في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية.

ورحّب رباح بالسفير الاردني، حيث أشاد بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ودور الاردن ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وعن حقوق الشعب غير القابلة التصرف في كافة المحافل الدولية، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين في شتى المجالات .

وأطلع رباح السفير الاردني على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، لا سيما مخرجات دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير والتي اشتملت على تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والتحرر من قيود اتفاق باريس والدعوة الى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية مجلس الامن وفق القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، هذا واستعرض رباح مبادرة الجبهة الديمقراطية المتعلقة بأنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والتي تقوم على تذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة من خلال انتخابات وطنية عامة وشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ) لتجديد شرعية الهيئات في النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد على ضرورة الانطلاق في جبهة وطنية موحدة في مواجهة حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل، وسياساتها العدوانية الاستيطانية التوسعية وسياسة التطهير العرقي في الشيخ جراح والأغوار الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة، وتقرير المصير والاستقلال الناجز في دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين.

من جانبه، هنأ السفير أبو وندي، رباح على استلامه مهامه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأكد السفير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشدداً على ضرورة التنسيق التام في شتى المجالات وتطوير العلاقات بين البلدين ، مؤكدا موقف الأردن الداعم للأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية .

كما جدد التأكيد على دعم وإسناد الأردن  للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال انتخابات ديمقراطية ونزيهة. ودعم كافة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً الى دور المملكة في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفضها لكل الإجراءات الإحتلالية التي تنفذها إسرائيل في القدس وخاصة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها في حي الشيخ جراح والاحياء العربية في المدينة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتعاون وعقد اللقاءات والزيارات المتبادلة.

أخبار ذات صلة

&#34;الحركة العالمية&#34;: الطفل محمد أبو صلاح قُتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة تقدر بـ 250 مترا

"الحركة العالمية": الطفل محمد أبو صلاح قُتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة تقدر بـ 250 مترا

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

وزير داخلية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود

وزير داخلية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات بقرية النبي صالح

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات بقرية النبي صالح

الاحتلال يعتقل مواطنين في سلواد شرق رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين في سلواد شرق رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

طولكرم: إرجاع باص إسرائيلي محمل بنفايات إطارات سيارات تالفة للداخل المحتل

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

الاحتلال يجرّف أراضي بسلفيت ويستعد لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

إطلاق نار يستهدف برجا عسكريا لقوات الاحتلال شرق نابلس

رمزي رباح يلتقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

رمزي رباح يلتقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنين في سلواد شرق رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين في سلواد شرق رام الله

لجان حق العودة يتضامن مع الشيخ جراح وبلدة السيلة الحارثية بجنين

لجان حق العودة يتضامن مع الشيخ جراح وبلدة السيلة الحارثية بجنين

الأسيرة نفوذ حماد تروي تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له خلال عملية اعتقالها

الأسيرة نفوذ حماد تروي تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له خلال عملية اعتقالها

منوعات

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :&#34; انا مش شبه حد&#34;

عشيقة محمد رشاد ترد على تشبيهها بمي حلمي :" انا مش شبه حد"

شريفة ماهر: &#34;دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف&#34;

شريفة ماهر: "دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف"

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

عربي

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

بسبب التوتر في أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبًا عاجلًا

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

إعدام أردني ارتكب جريمة في السعودية

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟

هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟