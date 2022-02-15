شؤون فلسطينية

فلسطين: 24 حالة وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 24 حالة وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 164، قلقيلية 70، جنين 153، بيت لحم 80، طوباس 36، رام الله والبيرة 204، الخليل 178، سلفيت 45، ضواحي القدس 27، نابلس 151، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 1640، مدينة القدس 880".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 142، قلقيلية 60، جنين 154، بيت لحم 88، طوباس 45، رام الله والبيرة 415، الخليل 363، سلفيت 65، ضواحي القدس 82، نابلس 464، أريحا والأغوار 60، قطاع غزة 1185، مدينة القدس 950".

 وسجلت 14 حالة وفاة في قطاع غزة، 4 حالات في الخليل، حالتان في جنين، حالة في رام الله والبيرة، حالة في القدس، حالة في سلفيت، حالة في قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 252 مريضا، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقيمون حظيرة وخيمة قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية

مستوطنون يقيمون حظيرة وخيمة قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

تفاصيل القبض على شخصين من غزة قاما بابتزاز سيدتين من أمريكا والأردن بآلاف الدولارات

تفاصيل القبض على شخصين من غزة قاما بابتزاز سيدتين من أمريكا والأردن بآلاف الدولارات

غزة: إصابة خطيرة خلفتها 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابة خطيرة خلفتها 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة هدم المنازل

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة هدم المنازل

فتح: إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في الشيخ جراح

فتح: إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار من جنين

الاحتلال يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار من جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون حظيرة وخيمة قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية

مستوطنون يقيمون حظيرة وخيمة قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

غزة: إصابة خطيرة خلفتها 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابة خطيرة خلفتها 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة هدم المنازل

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة هدم المنازل

الاحتلال يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار من جنين

الاحتلال يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار من جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يهدم منشآت لفلسطينيين في بيت حنينا ومسافر يطا

الاحتلال يهدم منشآت لفلسطينيين في بيت حنينا ومسافر يطا

منوعات

شريفة ماهر: &#34;دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف&#34;

شريفة ماهر: "دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف"

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

صور: ليليا الأطرش بـ (الهوت شورت) وبين أحضان ماجد المهندس في يوم الحب

صور: ليليا الأطرش بـ (الهوت شورت) وبين أحضان ماجد المهندس في يوم الحب

عربي

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟

هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟

خلال زيارة أردوغان لأبوظبي.. الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية

خلال زيارة أردوغان لأبوظبي.. الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية

بأمر ملكي.. إعدام مقيم مصري ارتكب جريمة في السعودية

بأمر ملكي.. إعدام مقيم مصري ارتكب جريمة في السعودية