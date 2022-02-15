الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021

رام الله - دنيا الوطنأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في عام 2021، بلغ حوالي 26٪، من جهة أخرى بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة 34٪، وذلك وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية المنقحة ((ICLS-19th.كما لا يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 47٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 16٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للإناث 43% مقابل 22٪ للذكور في فلسطين.بلغ عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 372 ألف شخص في عام 2021، بواقع 230 ألف شخص في قطاع غزة و142 ألف شخص في الضفة الغربية.بلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 524 ألف شخص، حيث يتضمن هذا العدد 73 ألف من الباحثين عن عمل المحبطين و26 ألف في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.سجلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة اعلى معدلات بطالة بين المحافظاتسجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية حيث بلغ 25% تلاها محافظتي جنين والخليل 19% لكل منهما في حين سجلت محافظة القدس ادنى معدل بطالة (4%)، بالمقابل سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة في قطاع غزة حيث بلغ 53% تلاها محافظة خانيونس 51% في حين سجلت محافظة شمال غزة ادنى معدل بطالة بواقع 38%.فئة الشباب الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى الأكثر معاناة من البطالةبلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى 53% ( ويشكلون ما نسبتهم 27% من اجمالي المتعطلين عن العمل)، أما على مستوى الجنس فقد بلغ 66% للإناث مقابل 39% بين الذكور، أما على مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة للشباب الخريحين في الضفة الغربية 36% مقابل 74% في قطاع غزة.فجوة كبيرة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناثحوالي 7 من كل 10 ذكور مشاركون في القوى العاملة مقابل حوالي 2 من كل 10 إناث، وبلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 17% مقابل 69% للذكور.كما لا يزال التفاوت كبيراً في نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 39٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 46٪ في الضفة الغربيةبلغ إجمالي الداخلين لسوق العمل في العام 2021 حوالي 117 ألف شخص؛ منهم 51 ألف شخص في الضفة الغربية و66 ألف شخص في قطاع غزة.ارتفاع في عدد العاملين في السوق المحلي بين العام 2020 والعام 2021ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي من 830 ألف عامل في العام 2020 الى 889 ألف عامل في العام 2021، اذ ارتفع العدد في الضفة الغربية بنسبة 4%، كما ارتفع العدد في قطاع غزة بنسبة 15% لنفس الفترة.يعتبر قطاع الخدمات والفروع الأخرى (يشمل التعليم والصحة) الأكثر استيعاباً للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت نسبة العاملين فيه أكثر من ثلث العاملين في الضفة الغربية مقابل أكثر من النصف في قطاع غزة.بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 43.5 ساعة أسبوعيا مقابل 36.5 ساعة في قطاع غزة، كما بلغ معدل ايام العمل الشهرية 23.0 يوم عمل في الضفة الغربية مقابل 22.3 بوم عمل في قطاع غزة.145 ألف عامل في اسرائيل والمستعمرات في العام 2021بلغ عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات في العام 2021 حوالي 145 ألف عامل منهم 21 ألف يعملون في المستعمرات الإسرائيلية، وبلغت نسبة العاملين قي اسرائيل والمستعمرات الحاصلين على تصاريح عمل 61% في حين بلغت نسبة العاملين بدون تصاريح عمل نحو 25%، أما حملة الهوية الاسرائيلية أو جواز سفر أجنبي فقد بلغت نسبتهم 14%.سجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستعمرات والتي تشكل 63% من اجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات.بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات 266 شيكلاً.7 من كل 10 عاملين هم مستخدمون بأجر72% من العاملين هم من المستخدمين بأجر، مقابل 24% يعملون لحسابهم الخاص وأرباب عمل، و4% كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر.حوالي نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل52% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، و32% يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل 51% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.29% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيكلاً) في فلسطين عام 2021هناك ثبات في نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة حيث بلغت النسبة بين العام 2020 والعام 2021 حوالي 7% في الضفة الغربية وحوالي 81% في قطاع غزة من اجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص.لا تزال الفجوة كبيرة في معدل الحد الادنى للأجر الشهري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 655 شيكلاً في قطاع غزة مقابل 1,098 شيكلاً في الضفة الغربية.نسبة الأطفال العاملين في الضفة الغربية اعلى منها في قطاع غزة3% من الأطفال (10-17) سنة عاملون، بواقع 4% في الضفة الغربية و1% في قطاع غزة.