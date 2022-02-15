تفاصيل القبض على شخصين من غزة قاما بابتزاز سيدتين من أمريكا والأردن بآلاف الدولارات

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة في غزة، إنها تمكنت من القبض على شخصين قاما بالنصب على سيدتين في الولايات المتحدة الأمريكية والأردن بمبالغ مالية كبيرة.وأفادت الشرطة في تصريح صحفي عبر موقعها الالكتروني، أن دائرة الجرائم الإلكترونية- في إدارة المبـاحث العامة بمحافظتي "غزة والشمال"، تمكنت من انجاز قضيتي نصبٍ واحتيال بقيمة 18 ألف دولار أمريكي، بعد أن تلقت شكاوي من مواطنين من أمريكا والأردن.وفي التفاصيل، قالت "الجرائم الإلكترونية إنها: تلقت شكوى من مواطنة أمريكية حول تعرضها للنصب والاحتيال من قبل شخص مجهول الهوية يقطن في قطاع غزة، بمبلغ يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي.وبينت أنها بدأت التحقيق والبحث، مما أدى إلى كشف الشخص "أ. غ" الذي قام بعملية النصب، وقد أقر بارتكابه هذه الجريمة.ولفتت إلى أنها قدمت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.وفي القضية الثانية، أفادت دائرة الجرائم الإلكترونية بمحافظة شمال غزة ، بأنها تلقت الشكوى من مواطنة من الأردن، تفيد بتعرضها للابتزاز والتهديد من قبل "ع. ع"، والذ حصل على مبلغ قدر ب 3 آلاف دينار أردني.وأضافت الجرائم الإلكترونية أنه بعد التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة، اعترف بابتزاز المواطنة الأردنية، وأخذه المبلغ المالي.وقالت أنها أحالت المشتبه به، وملف القضية إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول.