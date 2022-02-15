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قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه
رام الله - دنيا الوطن
أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من منصبه بعد مرور نحو 5 أشهر على تكليفه به.

ووفق موقع (الجزيرة.نت) ففي أحدث خطوة للرئيس سعيد منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها أمس الاثنين أن الرئيس قرر إعفاء الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهامه، لكنه لم يحدد من يخلفه.

وكان سعيد قد عين الشنيتي رئيسا مؤقتا للإذاعة الوطنية "إذاعة تونس" في سبتمبر/أيلول الماضي. ولم يذكر البيان الصادر عن الرئاسة التونسية أسباب إنهاء تكليف الشنيتي.

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