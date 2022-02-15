وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة هدم المنازل

رام الله - دنيا الوطنشارك العشرات من أهالي قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، في وقفة احتجاجية أمام بلدية الاحتلال بالقدس، احتجاجًا على سياسة هدم المنازل.ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نظمت اليوم الثلاثاء، لافتات تطالب بوقف سياسة هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ما نتج عنها تشريد العائلات المقدسية.وقال المحامي رائد بشير من بلدة جبل المكبر خلال الوقفة: القانون الدولي يفرض على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحقوق الأساسية للشعب الرازح تحت سيطرتها، بينما تحكم دولة الاحتلال في القدس بقانون "كامينتس" العنصري الذي يهدد مئات المنازل المقدسية بالهدم ومئات العائلات بالتشريد في مدينة القدس المحتلة عمومًا.