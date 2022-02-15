فتح: إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" المتحدث الرسمي باسم الحركة، أسامه القواسمي، إن إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.وأضاف القواسمي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تجاوزت كل الحدود في استباحة الدم الفلسطيني، والإمعان في البطش والاعتداء على شعبنا، لكن لن نستسلم ولن نقبل بنظام الابرتهايد العنصري الإسرائيلي، وسنبقى نقاوم المحتل حتى زواله عن أرضنا.ودعا أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم إلى الوقوف مع أهلنا وشعبنا في القدس وتحديدا في الشيخ جراح، لما يتعرضون له من سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وعنصرية.