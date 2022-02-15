الاحتلال يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار من جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار من مدينة جنين.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين، واعتقلت القيادي جرار بعد دهم وتفتيش منزله، بالإضافة إلى اعتقال الشابين أمجد جرار وجهاد جرادات من المدينة.وكانت قد أفرجت سلطات الاحتلال عن القيادي جرار في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد اعتقال إداري استمر 12 شهرا.وفي اعتقاله الأخير، حولت قوات الاحتلال القيادي جرار للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وتم تمديد اعتقاله مرتين.