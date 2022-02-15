شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار من جنين

الاحتلال يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار من جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار من مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين، واعتقلت القيادي جرار بعد دهم وتفتيش منزله، بالإضافة إلى اعتقال الشابين أمجد جرار وجهاد جرادات من المدينة.

 وكانت قد أفرجت سلطات الاحتلال عن القيادي جرار في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد اعتقال إداري استمر 12 شهرا.

وفي اعتقاله الأخير، حولت قوات الاحتلال القيادي جرار للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وتم تمديد اعتقاله مرتين.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقيمون حظيرة وخيمة قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية

مستوطنون يقيمون حظيرة وخيمة قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية

فلسطين: 24 حالة وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 24 حالة وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

تفاصيل القبض على شخصين من غزة قاما بابتزاز سيدتين من أمريكا والأردن بآلاف الدولارات

تفاصيل القبض على شخصين من غزة قاما بابتزاز سيدتين من أمريكا والأردن بآلاف الدولارات

غزة: إصابة خطيرة خلفتها 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابة خطيرة خلفتها 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة هدم المنازل

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة هدم المنازل

فتح: إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في الشيخ جراح

فتح: إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في الشيخ جراح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون حظيرة وخيمة قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية

مستوطنون يقيمون حظيرة وخيمة قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2021

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

غزة: إصابة خطيرة خلفتها 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابة خطيرة خلفتها 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة هدم المنازل

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة هدم المنازل

الاحتلال يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار من جنين

الاحتلال يعتقل القيادي بحماس عبد الجبار جرار من جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يهدم منشآت لفلسطينيين في بيت حنينا ومسافر يطا

الاحتلال يهدم منشآت لفلسطينيين في بيت حنينا ومسافر يطا

منوعات

شريفة ماهر: &#34;دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف&#34;

شريفة ماهر: "دعيت على بنتي بالسرطان..ودفنوا ابني الكبير بدون ما أعرف"

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

إعلان خطوبة بطلة مسلسل (الطائر المبكر) ..مباشرة عقب الإنفصال الأول

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

حسين الجسمي يغني باللغة التركية لاستقبال (أردوغان)..وهذا سعر تذكرته لمهرجان (هلا فبراير)

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

لين أبو شعر وكريم الديب يعلنان أكبر مفاجأة بيوم الحب

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

صور: ليليا الأطرش بـ (الهوت شورت) وبين أحضان ماجد المهندس في يوم الحب

صور: ليليا الأطرش بـ (الهوت شورت) وبين أحضان ماجد المهندس في يوم الحب

عربي

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

قيس سعيّد يعفي رئيس الإذاعة التونسية من منصبه

هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟

هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟

خلال زيارة أردوغان لأبوظبي.. الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية

خلال زيارة أردوغان لأبوظبي.. الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية

بأمر ملكي.. إعدام مقيم مصري ارتكب جريمة في السعودية

بأمر ملكي.. إعدام مقيم مصري ارتكب جريمة في السعودية