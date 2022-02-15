شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتداءات على مركبات المواطنين

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتداءات على مركبات المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أنَّ عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

وتصديًا لاقتحامات المستوطنين، يحيي آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة "الفجر العظيم" يوم الجمعة، في ظل تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

وفي سياق آخر، اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على سيارات الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أن المستوطنين حطموا زجاج المركبات وأعطبوا إطاراتها في الحي.

وشهد حي الشيخ جراح، الليلة، مواجهات إثر مواصلة الاحتلال ومستوطنيه الاعتداءات على الأهالي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين واعتقال آخرين.

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