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هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟

هل تعود سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية؟
رام الله - دنيا الوطن
كشف محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول ملف إعادة تفعيل مقعد سوريا في الأمم المتحدة.

وأكد خليفة في تصريحات لوكالة (سبوتنيك) الروسية، أن مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يلغ وانما مجمد، معلنا في الوقت ذاته إلى أن إعادة تفعيله سيكون قريبا.

وأوضح المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مقعد سوريا في جامعة الدول العربية مجمد لحين توفر ظروف مناسبة من استقرار للأوضاع السورية، منوها إلى أن العديد من جلسات الجامعة كانت تناقش ملف عودة سوريا.

يشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط قد اكد في تصريحات سابقة، أن مشاركة سوريا في جلسة جامعة الدول العربية السابقة التي عقدت في الجزائر، مرتبط بتوافق عربي 

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