السلطات الأمريكية تكتشف عن سلالة جديدة لإنفلونزا الطيور

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤولون في هيئة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، عن وجود سلالة جديدة لانفلونزا الطيور في ولايتي كنتاكي وفيرجينيا، معلنين عن مجموعة من الإجراءات الوقائية خوفا من تفشي هذه السلالة.وبحسب الهيئة، فإنه تم اكتشاف السلالة الجديدة من انفلونزا الطيور، بعد نفوق 30 ألف ديك رومي في مزرعة في إنديانا الأسبوع الماضي، معلنة أنه تم اكتشاف انفلونزا الطيور بين قطيع من الدجاج، وأخرى بين الطيور مختلفة الأنواع، في ولايتي كنتاكي وفيرجينيا.وأشارت الهيئة، إلى أنه لم يتم اكتشاف أي إصابة بين المواطنين الأمريكيين بالسلالة الجديدة لانفلونزا الطيور، مؤكدة أن السلطات الصحية فرضت الحجر الصحي على جميع المباني المحيطة ببؤرة السلالة، بالإضافة الى مصادرة جميع الطيور الموجودة في المنازل.