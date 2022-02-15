الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت القيادي في حركة حماس في جنين عبد الجبار جرار وأسرى محررين.ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار بعد مداهمة منزله في جنين، إضافة إلى اعتقال أمجد جرار وجهاد جرادات من المدينة.واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا خلالها قنابل الصوت والغاز السام.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ناجي القطري (23 عاما) من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة.وطالت الاعتقالات الأسيرين المحررين عبد الله تيسير العاروري، وعادل محمد خصيب من قرية عارورة شمال غرب رام الله.وفي بلدة سنجل شمال شرق رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله سامي شبانة (27 عاما).وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خضر عندي عجاجية (19عاما) من مدينة بيت ساحور، والمواطن أمجد اسماعيل زعول (57عاما) من قرية حوسان غربا.وطالت الاعتقالات الفتيين محمد رأفت ديرية (16 عاما)، وصقر محمد طقاطقة (16عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.وسلم الاحتلال الشاب محمد موسى العسعس من مدينة بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد دهم منزله وتفتيشه.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعيد عبد الحميد شتيوي (22 عاما) من منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته بقرية كفر قدوم شرق المدينة.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد مشايخ بعد أن فتشت مخيم عسكر شرق المدينة.واقتحمت قوات الاحتلال عزموط، ودير الحطب شرق نابلس، ولم يبلغ عن اعتقالات.وفي الخليل، أصيب شاب، بقنبلة صوت في قدمه، إثر مواجهات اندلعت بجبل أبو رمان في المدينة.واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين الطفل تامر، والفتى مؤمن حسام أبو عيشة (15 و17 عاما)، والطفل محمد نضال فتحي أبو عيشة (15 عاما) من منازلهم في جبل أبو رمان.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل محمد أبو زياد، عقب دهم وتفتيش منزله، ومنزل شقيقه والعبث بمحتوياتهما من العيزرية.كما اعتقلت الشاب زيد زكريا عليان، عقب دهم منزله وتفتيشه من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، علما أنها اعتقلت شقيقه أسامة قبل أيام.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.