العمل بعزة تصدر تصريحًا مهمًا حول إصدار تصاريح العمل داخل إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة العمل بغزة، اليوم الثلاثاء، من التلاعب بعواطف أهالي قطاع غزة، أو استغلال العمال.وردت الوزارة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" على استغلال البعض حاجة المواطنين للعمل في الداخل المحتل، مدعين قدرتهم على ضمان فرصة لهؤلاء العمال، وأن بإمكانهم توفير الموافقات اللازمة لاستصدار تصاريح لهم مقابل مبالغ مالية.وأوضحت الوزارة انها الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ملف تصاريح العمال حسب القانون، مؤكدة على وجود تنسيق كامل وتوافق وطني بين جميع الجهات ذات العلاقة باستصدار التصاريح.وأضافت: "تم وضع معايير واضحة لاختيار الأسماء المرشحة لاستصدار التصاريح حسب الأعداد المطلوبة"، مشددة على أنه لن يتم التعامل مع أي أسماء خارج الكشوفات المقدمة من وزارة العمل مهما كان مصدرها.وحذرت من يحاول استغلال ظروف عمالنا البواسل في الحصول على تصاريح لتحقيق منفعة شخصية أو مالية، حيث ستقوم وزارة العمل بملاحقتهم قانونياً.وأكدت أن هذا التصريح بمثابة إشعار للجميع بأنهم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية في حال تم تجاوز ما جاء فيه.