الاحتلال يهدم منشآت لفلسطينيين في بيت حنينا ومسافر يطا

رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة في بلدة بيت حنينا بمدينة القدس المحتلة ومنشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة جرافات، بيت حنينا ونفذت عملية الهدم للمنشأة.كما نفذت الجرافات عمليات تجريف متزامنة في بلدة جبل المكبر بالقدس.وشارك مواطنون في وقفة احتجاجية دعا لها أهالي جبل المكبر أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على مواصلة سياسة هدم منازل الفلسطينيين.وردد المواطنون هتافات منددة بسياسة الاحتلال بهدم منازلهم وتجريف أراضي أراضيهم وفرض الغرامات الباهظة عليهم، من أجل دفعهم إلى الرحيل عن المدينة المقدسة.وطالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف سياسات التطهير العرقي التي تنتهجها ضد المقدسيين؛ من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياتهم اليومية.في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسا وغرفة زراعية في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منشآت زراعية في قرية "الفخيت"، تعود للمواطن فؤاد العمور.