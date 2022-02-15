شؤون فلسطينية

ً15 حارسًا جديدًا يباشرون عملهم في المسجد الأقصى المبارك

ً15 حارسًا جديدًا يباشرون عملهم في المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب، اليوم الثلاثاء، أنه وبعد جهودٍ حثيثة من المملكة الأردنية الهاشمية وبتوجيهات ملكية سامية تم تعيين خمسة عشر حارسا جديدا للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عمان، وباشروا عملهم في المسجد.

وثمن الشيخ الخطيب حرص الحكومة الأردنية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في عمان على بذل أقصى جهودها لتوفير كافة سبل الدعم تجاه المسجد الأقصى المبارك والعاملين فيه.

من جهة أخرى، أشار الخطيب الى أنه وضمن استعدادات دائرة الأوقاف الإسلامية/ شؤون المسجد الأقصى المبارك لاستقبال شهر رمضان الفضيل فقد تم ادخال 150 كشافا لإنارة عدة مواقع في المسجد الأقصى المبارك.

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