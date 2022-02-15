شؤون فلسطينية

الصحة: اللوكيميا أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الأطفال في فلسطين

الصحة: اللوكيميا أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الأطفال في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، إن اللوكيميا "ابيضاض الدم" هو أكثر أنواع مرض السرطان انتشاراً بين الأطفال في فلسطين، يليه سرطان الدماغ وأورام الغدد الليمفاوية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال أنه خلال 2020، تم تسجيل 174 حالة جديدة بين الأطفال في الضفة الغربية، بينها 43 حالة "لوكيميا"، مشيرة إلى أنه لم تزود بإحصائيات رسمية عن المرض في قطاع غزة.

وتابعت: "في الوقت الحالي، يوجد في الضفة الغربية تقريبا 2277 طفلاً مصاباً أو قد أصيب بالسرطان تحت سن 18 عاما، جزء منهم شفي تماما وجزء لا زال يتلقى العلاج.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة بين الأطفال المصابين بالسرطان خلال 2020 والذي تشكل 2.3% من مجموع حالات الوفاة بسبب السرطان، فيما لا تزال إحصائيات عام 2021 قيد الإعداد.

وتقوم وزارة الصحة بالعمل على توفير العلاج اللازم للأطفال في مرافقها، وفي حال عدم توفرها يُحول المرضى إلى مراكز أخرى لضمان سلامتهم وتلقيهم العلاج اللازم.

ويصادف اليوم الخامس عشر من شباط/ فبراير، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي خصصه الاتحاد الدولي لمنظمات سرطان الطفولة في عام 2002، لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض السرطانية.

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