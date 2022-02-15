غزة تُسجِّل ارتفاعًا حادًا في وفيات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 4675 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1640 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 1185 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 236886 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 36031 حالة، وإجمالي المتعافين 199008 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1847 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 205 حالات، من بينها 116 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 612190 شخص.