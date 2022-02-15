شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: لا يجوز الاستسلام لاعتداءات الاحتلال وقراراته

عكرمة صبري: لا يجوز الاستسلام لاعتداءات الاحتلال وقراراته
رام الله - دنيا الوطن
قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، لا يجوز أن نستسلم لأطماع الاحتلال واعتداءاته، ولا يجوز أن نعتبر قراراته شرعية.

وشدد صبري أثناء زيارته لحي الشيخ جراح في القدس المحتلة للتضامن مع أهالي الحي المهددين بالترحيل وهدم منازلهم، على أن قرارات الاحتلال غير شرعية وغير إنسانية وغير حضارية.

وأوضح صبري أن شعبنا المقدسي شعب مرابط ثابت متمسك بحقه، يدافع عن حقوقه دفاع العقيدة والإيمان، لأن هذه البلاد مقدسة، والدفاع عنها رباط ونحن أمناء عليها، ولا يجوز أن نفرط فيها أو أن نستسلم للقرارات الجائرة.

وبيّن صبري أن تواجده في الحي اليوم للتضامن مع الأهالي، والوقوف إلى جانب عائلة "سالم" وسائر سكان حي الشيخ جراح.

وأكد صبري على أن ما يحدث اليوم في حي الشيخ جراح والقدس بشكل عام هي حرب وجود أو عدم وجود، وتطهير عرقي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحمّل صبري سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ما يجري، منوهًا أن حكومة الاحتلال هي من تساند المستوطنين المتطرفين في إرهابهم واعتداءاتهم على السكان الآمنين.

وثمّن صبري جهود المرابطين الثابتين في منازلهم وأرضهم، والرافضين لقرارات الاحتلال والذين لا يرهبهم إرهاب المستوطنين.

وتواصل قوات الاحتلال ومستوطنوه اقتحاماتها واعتداءاتها على السكان في حي الشيخ جراح، وسط دعوات للتصدي لهذه الاعتداءات والرباط في الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المسن نادر شريتح على بعد أمتار من منزل الحاجة فاطمة سالم واستولت على كاميرات المراقبة، كما اقتحمت منزلي عائلتي غزاوي والحسيني.

واقتحم نائب رئيس "بلدية الاحتلال" في القدس "ارييه كينج" يرافقه عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" وعضو كنيست آخر، أرض عائلة سالم.

وأطلق الناشط المقدسي محمد أبو الحمص دعوات للتجمع مساء اليوم الإثنين في حي الشيخ جراح، وإقامة صلاة المغرب في أرض عائلة سالم.

وعصر اليوم، وضع أبو الحمص مكتباً له مقابلاً لخيمة لعضو الكنيست "إيتمار بن غفير"، والتي نصبّها يوم الأحد في أرض عائلة سالم.

كما اعتدى مستوطنون على عائلة سالم التي يهددها الاحتلال بالتهجير والإخلاء، وتم الاعتداء على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص.

يشار إلى أن التوتر في الحي ما زال موجوداً عقب يوم كامل من المواجهات والاعتداءات التي طالت أكثر من مائة فلسطيني، إصاباتهم كانت ما بين رصاص مطاطي واعتداء بالضرب أو القنابل الصوتية أو غاز الفلفل.

ومن جانبها، قالت حركة حماس إنّ هجوم المستوطنين يسوقهم المدعو "بن غفير" على أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح في جنح الليل هو عدوان سافر ولعب بالنار في القدس، التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك.

وحذرت الحركة الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذا التغول، الذي هو بمثابة عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهه.

ودعت أبناء شعبنا وخاصة أهلنا في القدس إلى النفير لنصرة وغوث أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح ولتكن كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الغاشم ومستوطنيه الجبناء.

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