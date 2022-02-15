دولي

إسرائيل توقف نقل منظومة القبة الحديدية إلى أوكرانيا

إسرائيل توقف نقل منظومة القبة الحديدية إلى أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال قرر وقف نقل منظومة "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا، لمنع الدخول في مخاطرة مواجهة مع روسيا.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن الاحتلال يفعل كل شيء حتى لا يجد نفسه في وسط الأحداث بين الغرب وأوكرانيا من جهة، وروسيا من ناحية أخرى، بعد أن وجد نفسه العام الماضي في وضع معقد في ظل رغبة كييف امتلاك منظومة القبة الحديدية لاستخدامها في مواجهة أي هجمات صاروخية.

ووفقًا للصحيفة، فإن استخدام مثل هذه المعدات العسكرية الإسرائيلية كان من الممكن أن تضع "تل أبيب" في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو في خضم هذه الأيام، وقبل الغزو الروسي المتوقع، وفقًا للتقديرات الغربية.

وأشارت إلى أنه في الصيف الماضي، تحرك الاحتلال عبر سلسلة خطوات لمنع الاصطدام مع الأميركيين والأوكرانيين، ونجح في تحييد الموضوع جانبًا، فيما شعرت كييف بخيبة أمل من هذا الموقف.

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