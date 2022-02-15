جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 16 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.واعتقلت القوات القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار، وأمجد جرار وجهاد جرادات من جنين.كما اعتقلت مسلم نصر عبد الله ومحسن نصر عبد الله من دير بلوط غرب سلفيت، ومحمد مشايخ من نابلس.واعتقل جنود الاحتلال محمد ناجي القطري من مخيم الأمعري بالبيرة. إلى جانب عبد الله سامي شبانة من سنجل شمال رام الله، والمحررين عبد الله تيسير عاروري وعادل محمد خصيب من عارورة شمالًا.