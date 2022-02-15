شؤون فلسطينية

سلسلة ارتفاعات على درجات الحرارة.. طالع تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة

سلسلة ارتفاعات على درجات الحرارة.. طالع تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطيينة، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة في فلسطين، بدءاً من اليوم الثلاثاء، حتى الجمعة.

في التفاصيل، توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة، ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

اما غداً الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما بوجه عام لطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة غائما جزئيا بوجه عام لطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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