المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: ما يجري بالشيخ جراح تطهير عرقي على مرأى المجتمع

رام الله - دنيا الوطنقالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، إن ما يجري في حي الشيخ جراح هو مجزرة حقيقية وعملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح وغطرسة القوة، على مرأى من المجتمع الدولي.وطالبت الأمانة العامة، في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بأخذ موقعه المتقدم في وقف تغول الاحتلال في القدس على البشر والحجر والشجر.وأكدت أن أهالي القدس موحدون في معركة الدفاع عن الوجود في الشيخ جراح، خاصة عائلة "سالم" المهددة بالترحيل القسري عن أرضها وبيتها، مشددة على أن الاتصالات جارية على أعلى المستويات من أجل حشد الرأي العام العربي والإسلامي والدولي للمشاركة في هذه المعركة المصيرية.واعتبرت أن حماية جيش الاحتلال للمستوطنين في الاعتداء على المواطنين بقيادة المتطرف ايتمار بن غفير، يؤكد أن حكومة بينيت-لابيد هي حكومة مستوطنين وعصابة تقود دولة، ما ينذر بتفجر الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية، التي تشكل القدس بالنسبة لها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، التي تضم جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أن صمت العالم على ما يحدث في الشيخ جراح يعني الدفع نحو انفلات الأوضاع التي تعيد الجميع إلى المربع الأول، مضيفة أن الاحتلال يعربد في كافة الأراضي الفلسطينية من شمالها حتى جنوبها، ولم يترك أي بصيص أمل لشعبنا بإمكانية تحقيق الأمن والاستقرار والعيش بسلام أسوة ببقية شعوب الأرض.ودعت أبناء شعبنا في كل محافظات الوطن والمؤسسات والقوى الوطنية والإسلامية إلى تنظيم فعاليات مساندة لأهالي الشيخ جراح خاصة والقدس بشكل عام، حيث تعمل إسرائيل على حسم مصيرها في ظل انشغال العالم بالتغيرات الإقليمية، في الوقت الذي لا تقوم فيه الولايات المتحدة بدورها المنوط بها في لجم الاحتلال ووضع حد لعدوانه على أبناء شعبنا الأعزل.