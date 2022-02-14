شؤون فلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين "بالمنظمة" تقدم مصابيح إنارة بالطاقة الشمسية لمخيم نهر البارد

دائرة شؤون اللاجئين "بالمنظمة" تقدم مصابيح إنارة بالطاقة الشمسية لمخيم نهر البارد
رام الله - دنيا الوطن
قدمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، مصابيح إنارة تعمل على الطاقة الشمسية لمخيم نهر البارد في لبنان.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد ابو هولي إن الدائرة قدمت مصابيح تعمل على الطاقة الشمسية لمعالجة مشكلة إنارة حي السكة بمخيم نهر البارد، لافتا إلى أن المشروع جاء استجابة لطلب اللجنة الشعبية التي اعتبرته ضرورة ملحة لسكان المخيم.

وأضاف أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين تعمل وفق امكاناتها لمعالجة مشاكل المخيمات في لبنان، والتخفيف من معاناة أهلنا اللاجئين بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس باعتبار المخيمات اللبنانية أولوية.

استلم مصابيح الإنارة، أمين سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان عبد المنعم عوض، من مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، حيث باشرت اللجنة الشعبية في المخيم بتركيبها.

وفي السياق ذاته، سلمت دائرة شؤون اللاجئين لجنة الكهرباء في مخيم الجليل ديجنتير كهرباء (قاطع كهرباء) بقوة 400 أمبير لتركيبه بعد احتراق القديم الذي يغذي المنازل في المبنى الفرنسي الكبير ومحيطه في مخيم الجليل.

وأعرب أمين سر اللجان الشعبية في منطقة الشمال، أحمد غنومي، واللجان الشعبية في منطقة البقاع، وسكان مخيم الجليل، عن شكرهم للرئيس محمود عباس ودائرة شؤون اللاجئين على الخدمات والمشاريع المقدمة لرفع المعاناة عن اللاجئين في مخيمات لبنان، وتعزيزها من صمودهم وتأمين الحياة الكريمة لهم.




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