البيت الأبيض: الغزو الروسي لأوكرانيا ربما يبدأ هذا الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، وربما هذا الأسبوع.وكررت كارين جان، بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً لحل الأزمة.وذكرت أن الولايات المتحدة "واضحة" بشأن الوضع على الأرض، حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.ومن ناحية أخرى قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرضا الاثنين، الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادتها وسط الحشد العسكري الروسي.وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وجونسون ناقشا أيضاً خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الدفاعي على الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" واستعداد أعضائه وشركائه لفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا اختارت المزيد من التصعيد العسكري.