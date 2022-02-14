خلال زيارة أردوغان لأبوظبي.. الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية

ووقع وزيرا التجارة في البلدين بياناً مشتركاً بشأن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.



ومن بين الاتفاقيات، مذكرة تعاون في مجال التعاون الزراعي، واتفاقية للتعاون في النقل البري والبحري، بالإضافة لمذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة والشباب، وأخرى في مجال الأرصاد الجوية.





وشملت الاتفاقيات مذكرة تعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وبروتوكول تعاون في مجال الإعلام والاتصال، إلى جانب خطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وبروتوكول تعاون بين الأرشيف الوطني للبلدين، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).



