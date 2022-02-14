خلال زيارة أردوغان لأبوظبي.. الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية
وقعت تركيا والإمارات العربية المتحدة، الاثنين، 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار، والدفاع، والنقل، والصحة، والزراعة، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أبوظبي.
ووفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول)، فإن الرئيس التركي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهدا توقيع الاتفاقيات، والتي شملت مذكرة تفاهم في مجال الصحة والعلوم الطبية، مذكرة تفاهم في مجال التغير المناخي.
كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين البلدين في مجال الصناعة والتقنيات المتقدمة، وأخرى في مجال التعاون الثقافي.
ووقع وزيرا التجارة في البلدين بياناً مشتركاً بشأن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.
ومن بين الاتفاقيات، مذكرة تعاون في مجال التعاون الزراعي، واتفاقية للتعاون في النقل البري والبحري، بالإضافة لمذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة والشباب، وأخرى في مجال الأرصاد الجوية.
وشملت الاتفاقيات مذكرة تعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وبروتوكول تعاون في مجال الإعلام والاتصال، إلى جانب خطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وبروتوكول تعاون بين الأرشيف الوطني للبلدين، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).
بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين بلديهما، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس التركي للعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستغرق يومين.
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