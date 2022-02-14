لن تعطي الاحتلال الشرعية.. حماس تُعلق على زيارة نفتالي بينت للبحرين

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، لمملكة البحرين.





وقالت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "زيارات قادة الاحتلال لبعض العواصم مرفوضة ولن تعطي الاحتلال الشرعية ولن تجلب الخير للمنطقة".





وأعربت حماس عن أسفها الشديد لاستقبال مملكة البحرين، بينت، المسؤول وحكومته عن سياسات العقاب الجماعي وجرائم التهجير والاستيطان والعنصرية، التي ما زالت ترتكب ضدّ شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وحيّ الشيخ جرّاح، ونابلس، وجنين، وغزَّة المحاصرة.





وشددت على أنَّ هذه الزّيارات التي يقوم بها قادة الاحتلال لعواصمنا العربية والإسلامية، لن "توفّر له شرعية مزعومة، ولن تغطّي على جرائمه وإرهابه وعنصريته، كما أنَّها لن تجلب الخير والأمن والاستقرار لمنطقتنا وشعوبها، التي ما زالت تعاني من هذا المشروع الصهيوني الاستعماري".





وقالت حماس: "إنَّنا في حركة (حماس) وإذ نعبّر عن اعتزازنا بمواقف الشعب البحريني الشقيق، الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، والدَّاعمة والمؤيّدة لحقوق شعبنا وعدالة قضيته الوطنية، فإنَّنا نجدّد رفضنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وندعو دولنا العربية الشقيقة المطبّعة إلى التراجع عن هذا المسار الخاطئ".

رام الله - دنيا الوطن