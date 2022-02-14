شؤون فلسطينية

شاهد: تجدد المواجهات بالشيخ جراح.. وبن غفير يؤكد بقاءه في الحي

شاهد: تجدد المواجهات بالشيخ جراح.. وبن غفير يؤكد بقاءه في الحي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت مساء اليوم الاثنين، المواجهات بين شرطة الاحتلال، والفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه، عضو كنيست المتطرف، إيتمار بن غفير في بيان من مكتبه، بأنه باق في حي الشيخ جراح. 

وأضاف: "في الساعات القليلة الماضية، كانت هناك كل أنواع المقترحات من وسطاء وأطراف ثالثة تحاول حل ما يحدث هنا في حي الشـيخ جـراح في القدس".

وأعرب عن رفضه بمغادرة المكان حتى يتم حماية اليهود في الحي، "سأبقى هنا، نحن أصحاب المكان"، وفق زعمه.


 


 

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن إسرائيل ليست بـ "حاجة لمحرضين يتوجهون إلى حي الشيخ جراح لإشعال الوضع بهدف تحقيق مكاسب سياسية".

يأتي هذا التصريح في إشارة إلى قيام عضو (كنيست) المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي أعاد افتتاح مكتبه في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة أول أمس السبت.

وأدّى ذلك إلى مواجهات عنيفة بين المقدسيين من جهة، وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، خلال اليومين الماضيين.

كما وجه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الاثنين، رسالة إلى عضو (كنيست) المتطرف، إيتمار بن غفير.

وأوضح غانتس: "أقول لأعضاء (كنيست) الذين يحاولون ركوب الموجة حول الوضع في الشيخ جراح من أجل مصالحهم السياسية، بمن فيهم عضو الكنيست إيتمار بن غفير - أنتم تعملون ضد المصالح الأمنية والسياسية والاجتماعية لهذا البلد، لا تحرضوا على العنف".

وكان رئيس المعارضة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق،   بنيامين نتنياهو، أدان بشدة ما وصفها أعمال العنف ضد عضو (كنيست) إيتمار بن غفير.

وتابع: "هذا ليس الشيخ جراح هذه القدس، هذه عاصمتنا"، وفق زعمه.

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