شاهد: تجدد المواجهات بالشيخ جراح.. وبن غفير يؤكد بقاءه في الحي

تجددت مساء اليوم الاثنين، المواجهات بين شرطة الاحتلال، والفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه، عضو كنيست المتطرف، إيتمار بن غفير في بيان من مكتبه، بأنه باق في حي الشيخ جراح.





وأضاف: "في الساعات القليلة الماضية، كانت هناك كل أنواع المقترحات من وسطاء وأطراف ثالثة تحاول حل ما يحدث هنا في حي الشـيخ جـراح في القدس".



