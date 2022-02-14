شؤون فلسطينية

لوجود ماء على الرئتين.. نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمستشفى "برزلاي"

لوجود ماء على الرئتين.. نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمستشفى "برزلاي"
الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
قال ناجي أبو حميد، شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد، مساء اليوم الإثنين، إنه جرى نقل شقيقه إلى قسم الباطني بمستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لوجود ماء على الرئتين ويجري تفريغها وسيبقى عدة أيام فيها.

وأضاف أبو حميد في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المحامي زار شقيقه لمدة نصف ساعة في قسم الباطني بمستشفى "برزلاي"، حيث تم نقله من سجن عيادة الرملة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وخضع أبو حميد في 19 تشرين الأول/نوفمبر من العام الماضي، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" لاستئصال ورم سرطاني في الرئتين، حيث يعيش ظروفًا صحية صعبة، إلى جانب معاناته من عنصرية الاحتلال وإهماله الدائم والمتزايد الهادف لإنهاء حياته، والرافض للإفراج عنه.

يشار إلى أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن 5 مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات.

وتعرّض منزل أبناء أبو حميد للهدم مرات عدة على أيدي قوات الاحتلال كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

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