إسرائيل: استمرار تراجع المنحنى الوبائي





وتشير آخر معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى انخفاض عدد حالات (كورونا) النشطة إلى نحو ربع مليون.





ويبلغ عدد الإصابات الخطيرة 994 بينهم 268 يستعينون بأجهزة تنفس صناعي، ووصفت حالة 252 بالمتوسطة و267,028 طفيفة.





وتوفي منذ انتشار الوباء 9544 شخصاً، فيما يبلغ عدد الذين يمكثون في الحجر الصحي 35,600.



ويبلغ عدد الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 2348، وفي المنازل 193,931، ويمكث في فنادق (كورونا) في إسرائيل 122 مريضاً.





أما عدد المتعافين من الوباء منذ انتشاره فقد بلغ 3.158,565.



وبسبب مظاهرة لمعارضي القيود الصحية، شهدت الطرق المؤدية إلى مقر (كنيست) ازدحامات شديدة.



رام الله - دنيا الوطنيستمر في إسرائيل، تراجع المنحنى الوبائي الخاص بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).