نفتالي بينت: لسنا بحاجة لمحرضين يتوجهون لحي الشيخ جراح لإشعال الوضع





يأتي هذا التصريح في إشارة إلى قيام عضو (كنيست) المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي أعاد افتتاح مكتبه في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة أول أمس السبت.





وأدّى ذلك إلى مواجهات عنيفة بين المقدسيين من جهة، وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، خلال اليومين الماضيين.





كما وجه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الاثنين، رسالة إلى عضو (كنيست) المتطرف، إيتمار بن غفير.

وأوضح غانتس: "أقول لأعضاء (كنيست) الذين يحاولون ركوب الموجة حول الوضع في الشيخ جراح من أجل مصالحهم السياسية، بمن فيهم عضو الكنيست إيتمار بن غفير - أنتم تعملون ضد المصالح الأمنية والسياسية والاجتماعية لهذا البلد، لا تحرضوا على العنف".

وكان رئيس المعارضة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق، بنيامين نتنياهو، أدان بشدة ما وصفها أعمال العنف ضد عضو (كنيست) إيتمار بن غفير.

وتابع: "هذا ليس الشيخ جراح هذه القدس، هذه عاصمتنا"، وفق زعمه.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن إسرائيل ليست بـ "حاجة لمحرضين يتوجهون إلى حي الشيخ جراح لإشعال الوضع بهدف تحقيق مكاسب سياسية".