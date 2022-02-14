إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين قرب نابلس



يذكر أن قرية برقة تعيش حصارا واعتداءات من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عقب مقتل أحد المستوطنين في المنطقة.









رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن، اليوم الإثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليه في أراضي قرية برقة شمال غرب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المواطن سمير سيف أصيب بجروح بالرأس عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطنين أثناء تواجده بمنطقة باب الواد في القرية، المحاذية لمستوطنة (حومش) المخلاة، نقل إثرها للمستشفى.