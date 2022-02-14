شؤون فلسطينية

غانتس لـ "بن غفير": أنت تعمل ضد المصالح الأمنية والسياسية والاجتماعية لإسرائيل

غانتس لـ "بن غفير": أنت تعمل ضد المصالح الأمنية والسياسية والاجتماعية لإسرائيل
إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الاثنين، رسالة إلى عضو (كنيست) المتطرف، إيتمار بن غفير.

وأوضح غانتس: "أقول لأعضاء (كنيست) الذين يحاولون ركوب الموجة حول الوضع في الشيخ جراح من أجل مصالحهم السياسية، بمن فيهم عضو الكنيست إيتمار بن غفير - أنتم تعملون ضد المصالح الأمنية والسياسية والاجتماعية لهذا البلد، لا تحرضوا على العنف".

وكان رئيس المعارضة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق،   بنيامين نتنياهو، أدان بشدة ما وصفها أعمال العنف ضد عضو (كنيست) إيتمار بن غفير.

وتابع: "هذا ليس الشيخ جراح هذه القدس، هذه عاصمتنا"، وفق زعمه.

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين قرب نابلس

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين قرب نابلس

لمدة أربع سنوات.. النرويج تعلن عن تبرع بقيمة 124,5 مليون دولار لـ (أونروا)

لمدة أربع سنوات.. النرويج تعلن عن تبرع بقيمة 124,5 مليون دولار لـ (أونروا)

الخارجية: جرائم الإحتلال في السيلة الحارثية إرهاب دولة منظم وعنصرية بغيضة

الخارجية: جرائم الإحتلال في السيلة الحارثية إرهاب دولة منظم وعنصرية بغيضة

التعاون الإسلامي تدين اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس

التعاون الإسلامي تدين اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس

الديمقراطية تحذر من خطورة ما يجري بالشيخ جراح من إرهاب الدولة المنظم

الديمقراطية تحذر من خطورة ما يجري بالشيخ جراح من إرهاب الدولة المنظم

الاحتلال يعتقل شابا ويهدم &#34;بركسا&#34; تجاريا في الرام

الاحتلال يعتقل شابا ويهدم "بركسا" تجاريا في الرام

مركز فلسطين: هدم منازل عائلات الاسرى استكمالاً للحرب المعلنة عليهم داخل السجون

مركز فلسطين: هدم منازل عائلات الاسرى استكمالاً للحرب المعلنة عليهم داخل السجون

حسين الشيخ: رئيس الشعب الفلسطيني لن يأتي إلا عبر صندوق الانتخابات

حسين الشيخ: رئيس الشعب الفلسطيني لن يأتي إلا عبر صندوق الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: جرائم الإحتلال في السيلة الحارثية إرهاب دولة منظم وعنصرية بغيضة

الخارجية: جرائم الإحتلال في السيلة الحارثية إرهاب دولة منظم وعنصرية بغيضة

التعاون الإسلامي تدين اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس

التعاون الإسلامي تدين اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس

الديمقراطية تحذر من خطورة ما يجري بالشيخ جراح من إرهاب الدولة المنظم

الديمقراطية تحذر من خطورة ما يجري بالشيخ جراح من إرهاب الدولة المنظم

الاحتلال يعتقل شابا ويهدم &#34;بركسا&#34; تجاريا في الرام

الاحتلال يعتقل شابا ويهدم "بركسا" تجاريا في الرام

مركز فلسطين: هدم منازل عائلات الاسرى استكمالاً للحرب المعلنة عليهم داخل السجون

مركز فلسطين: هدم منازل عائلات الاسرى استكمالاً للحرب المعلنة عليهم داخل السجون

&#34;الخارجية&#34;: حراكنا الدولي متواصل لوقف العدوان على الشيخ جراح

"الخارجية": حراكنا الدولي متواصل لوقف العدوان على الشيخ جراح

قيادي بحماس: أرسلنا رسائل للوسطاء أن ما يفعله الاحتلال بحي الشيخ جراح لعب بالنار

قيادي بحماس: أرسلنا رسائل للوسطاء أن ما يفعله الاحتلال بحي الشيخ جراح لعب بالنار

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

منوعات

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

البطل العالمي (فان دام) يوضح حقيقة اعتزاله.. ويوثق قصة حياته بفيلمه الأخير

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

صور: أحلام الشامسي تحتفل بيوم ميلادها بأجواء ملكية

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

عاصي االحلاني وزوجته..والأخيرة طلبت الطلاق 100 مرة

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

فيديو: قصي خولي ومديحة الحمداني بأجواء عائلية في يوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

سيرين عبد النور بصور جريئة وأمنيات بيوم الحب

صور: ليليا الأطرش بـ (الهوت شورت) وبين أحضان ماجد المهندس في يوم الحب

صور: ليليا الأطرش بـ (الهوت شورت) وبين أحضان ماجد المهندس في يوم الحب

سارة الودعاني بملامحها الجديدة... تنافس فنانة هندية

سارة الودعاني بملامحها الجديدة... تنافس فنانة هندية

ابنة هيفاء وهبي مهاجمة الرجال في يوم الحب:&#34; الحرمان بطل الحكاية&#34;

ابنة هيفاء وهبي مهاجمة الرجال في يوم الحب:" الحرمان بطل الحكاية"

شاهد: سعد الصغير يرقص مع عامل النظافة.. ويعلق &#34;أنا أقل منك&#34;

شاهد: سعد الصغير يرقص مع عامل النظافة.. ويعلق "أنا أقل منك"

بعد شائعة انفصالهما.. عقيل الرئيسي يغازل فرح الهادي بطريقته الخاصة

بعد شائعة انفصالهما.. عقيل الرئيسي يغازل فرح الهادي بطريقته الخاصة

عربي

بأمر ملكي.. إعدام مقيم مصري ارتكب جريمة في السعودية

بأمر ملكي.. إعدام مقيم مصري ارتكب جريمة في السعودية

الجزائر: السجن 20 سنة غيابيًا بحق وزير سابق

الجزائر: السجن 20 سنة غيابيًا بحق وزير سابق

سوريون يطردون رتلًا للجيش الأمريكي بريف الحسكة الشمالي

سوريون يطردون رتلًا للجيش الأمريكي بريف الحسكة الشمالي

الاحتلال يطلق النار بالخطأ على طائرة مسيرة تابعة له على حدود لبنان

الاحتلال يطلق النار بالخطأ على طائرة مسيرة تابعة له على حدود لبنان