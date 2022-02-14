سفير تل أبيب لدى كييف: 1000 إسرائيلي فقط أعلنوا نيتهم مغادرة أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطندعا اليوم سفير إسرائيل في كييف، ميخائيل بروديتسكي، الإسرائيليين الذين يمكثون في أوكرانيا الى مغادرتها في أسرع وقت ممكن، في أعقاب التوتر الأمني مع روسيا مؤكداً "أننا نقترب من نقطة الحسم في هذه الأزمة".وقدّر في حديث مع إذاعة (كان) عدد الإسرائيليين هناك بـ 10 آلاف، كاشفاً عن أن قرابة 1000 فقط منهم أعلنوا حتى الآن نيتهم مغادرة هذه الدولة.كما أضاف أنه يجب على الإسرائيليين الذين اتخذوا قراراً بالبقاء فيها الإدراك أنه لا يمكن إجلاؤهم عنها بسرعة في حال نشبت حرب بينها وبين روسيا.