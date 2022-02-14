دولي

موسكو: واشنطن أوقفت المشاورات الثنائية حول مكافحة الإرهاب

موسكو: واشنطن أوقفت المشاورات الثنائية حول مكافحة الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
أفاد دبلوماسي روسي رفيع المستوى، بأن المشاورات الروسية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب توقفت بمبادرة من واشنطن، وليس هناك أي إشارات على إمكانية استئنافها.

وقال أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة (تاس): "لا تزال (هذه المشاورات) متوقفة بمبادرة من الأمريكيين، وبالتالي لا توجد مؤشرات على استئنافها حتى الآن".

وسبق أن أكدت موسكو مرارا أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب مفيد للطرفين، وأعربت عن اهتمامها باستمراره.

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