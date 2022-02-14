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بأمر ملكي.. إعدام مقيم مصري ارتكب جريمة في السعودية

بأمر ملكي.. إعدام مقيم مصري ارتكب جريمة في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية عن إعدام مقيم مصري قتل مقيما مصريا آخر، بعد صدور أمر ملكي بإنفاذ هذا الحكم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم حسن شحات عبدالحق أحمد -مصري الجنسية- على قتل سعيد إبراهيم مصطفى علي -مصري الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته".

وأضافت: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأشارت إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني حسن شحات عبد الحق أحمد، اليوم الاثنين، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

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