شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: رئيس الشعب الفلسطيني لن يأتي إلا عبر صندوق الانتخابات

حسين الشيخ: رئيس الشعب الفلسطيني لن يأتي إلا عبر صندوق الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن الرئيس الفلسطيني المقبل سيأتي عبر صناديق الانتخابات.

وأضاف الشيخ في حوار مع قناة (الشرق) السعودية أن "الرئيس الراحل ياسر عرفات جاء بشرعيته النضالية وعبر صندوق الاقتراع، والرئيس أبو مازن جاء بشرعيته النضالية وعبر صندوق الاقتراع".

وتابع: "لن يأتي أي قائد أو زعيم عبر بروباجندا، أو دبابة إسرائيلية، أو بقرار إقليمي أو دولي"، مضيفاً: "هناك مؤسسات في حركة فتح وفي منظمة التحرير صاحبة هذا الحق في الاختيار".

وقال الشيخ: إن أول مبادرة له بعد تعيينه في أعلى مؤسسة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، هي "الدعوة إلى حوار وطني بين الفصائل الفلسطينية"، سواء حوار شامل، أو ثنائي مع بعض القوى التي تشكل جزءاً من التركيبة السياسية والاجتماعية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله أن "تلتقط كل الأطراف أي دعوة إيجابية للحوار"، ولفت إلى أن "الاختلاف بيننا مسموح، لكن يجب أن يكون هناك بيت جامع لنا"، منبهاً إلى أن "الانقسام يقتل مشروع الدولة المستقلة".

وأشار الشيخ إلى أن "إسرائيل تسعى لتكريس الانقسام بهدف قتل مشروع الدولة والاستقلال والتحرر، وتعزيز الحلول الجزئية القائمة على أساس دولة غزة وتثبيت الاحتلال في الضفة الغربية".

وتطرق الشيخ إلى العلاقات الفلسطينية العربية، مؤكداً أنه "لدينا تنسيق عال مع الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية".

وأكد أن "العلاقة مع السعودية لا تنقطع حتى لو مرت بها سحابة صيف، ومن يعتقد أنها معرضة للضرب واهم"، مشدداً على أن "ما يجمعنا مع الأشقاء السعوديين أكثر بكثير مما يفرقنا".

وتابع: "العلاقة بين الرئيس محمود عباس والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متينة جداً لا أحد يستطيع أن يمسها".

وبيّن الشيخ أنه "لا أحد يستطيع التقليل من الموقف السعودي التاريخي على كل المستويات السياسية والمادية والمعنوية" باعتبار "الموضوع الفلسطيني موضوع سعودي"، مختتماً: "فلسطين لن تسمح بالعبث في هذه العلاقة".

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