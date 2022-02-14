شاهد كيف طعن الأسير "المبحوح" ضابط إسرائيلي في سجن نفحة

رام الله - دنيا الوطنتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الأسير الفلسطيني يوسف المبحوح بطعن ضابط إسرائيلي بسجن نفحة في كانون الأول/ ديسمبر 2021.وأظهر الفيديو لحظة مباغتة الأسير المبحوح وقيامه بصفع الضابط على وجهه قبل أن يقوم بطعنه.كما أظهر الفيديو كيف ألقى المبحوح بالضابط الإسرائيلي وبطحه أرضا، وجثم على صدره قبل أن يسحبه من رجليه ويلقي به على الدرج ويلحق به ليكمل ما بدأ به.وقام بعد ذلك جنود الاحتلال بالهجوم على الأسير المبحوح والاعتداء عليه.