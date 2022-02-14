اشتية: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عمليات القتل والتنكيل بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتنكيل وهدم البيوت وترويع الآمنين، التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا.ووصف اشتية، ما حدث ليلة أمس في بلدة السيلة الحارثية بمدينة جنين، وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بجرائم حرب، واضطهاد، وتطهير عرقي.كما تقدَّم من عائلة الشهيد، محمد أكرم أبو صلاح من بلدة اليامون، بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.